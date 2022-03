Shovels, graafmachines en vrachtwagens zijn niet de gelukkigste combinatie met een basisschool

Smaakmaker Justine Jansen is zo tevreden bij Ter Leede dat ze zelfs Feyenoord afwees

Succesvolle afstandsschoten zijn haar handelsmerk. De Alphense Justine Jansen is bezig aan haar vijfde seizoen bij Ter Leede, dat uitkomt in de topklasse van het vrouwenvoetbal. Ondanks de interesse van andere clubs koos de 23-jarige linkerspits voor een langer verblijf in Sassenheim. ,,Bij Ter Leede voel ik mij thuis.’’

18 maart