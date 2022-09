Simon Stelling scoort bij landelijke radio met muziek op 100 jaar oud orgel dat oorlog ongeschonden overleefde

Komt dat zien! Froukje en Chef’Special zijn hier ooit begonnen: nieuw talent ontdek je bij de Popronde

De meest veelbelovende Nederlandse artiesten treden tijdens de Popronde op in 42 steden. Komende zondag is het de beurt aan Woerden. Mark van Leeuwen (De ‘bezige bij’ die ook betrokken is bij Gluren bij de Buren, de Huiskamerconcerten en de Culture Run) draait dit jaar voor de laatste keer het programma in elkaar. Overigens voor de Goudse lezers: er komt natuurlijk ook een Popronde Gouda maar die is ‘pas’ op 2 oktober. Nog even geduld.

22 september