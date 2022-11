Sint op zwart zaad: door ‘regeldruk’ is zaterdag de allerlaatste intocht in Bodegraven

,,We organiseren al jarenlang met veel enthousiasme en passie de Sinterklaasintocht in het centrum van Bodegraven, maar dat wordt steeds lastiger”, zegt Langerak. ,,Door de sterk toegenomen regeldruk van onder meer de Veiligheidsregio voor bijvoorbeeld gecertificeerde verkeersregelaars, afzettingen met dranghekken en verkeers- en beveiligingsmaatregelen zijn de kosten enorm gestegen. Maar ook vrijwilligers zijn steeds minder makkelijk te vinden en daarbij komt dat de BOV 16.000 euro minder krijgt uit Ons Fonds (het Ondernemersfonds in Bodegraven, red.).”

,,Ons potje uit Ons Fonds gaat vrijwel volledig op aan feestverlichting, versiering en de Sinterklaasintocht”, gaat de voorzitter verder. ,,Als dat bedrag minder wordt, wordt het voor ons heel moeilijk. Je kunt je ook afvragen in hoeverre het terecht is dat de middenstand de intocht moet regelen en financieren? Je ziet meer ondernemersverenigingen in andere gemeenten hiermee worstelen.”

Stokje overnemen

Het bestuur heeft daarom besloten dit evenement volgend jaar niet meer op de activiteitenkalender te plaatsen. ,,Dit besluit is medegedeeld aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. We willen iedereen bedanken die de afgelopen jaren heeft meegewerkt aan de intocht. We organiseren komende zaterdag nog één keer de intocht en doen dat in vol ornaat, maar dat is de laatste keer. We doen daarom een oproep aan de gemeente en andere organisaties om het stokje over te nemen. Natuurlijk willen wij als BOV helpen, maar niet meer de volledige organisatie en kosten op ons nemen.”