Sjors (40) doet mee aan het WK Super Mario Kart: ‘Ik wist niet of ik goed genoeg was’

Van lachyoga tot gebaren­taal: Bij de Volksuni­ver­si­teit Alphen kan je vanaf september weer iets nieuws leren

Samen lachen of juist een cursus in stilte? De Volksuniversiteit Alphen heeft haar nieuw cursusprogramma voor het komende seizoen bekendgemaakt. De lessen, workshops en lezingen starten eind september. Het aanbod is gevarieerd: van taalcursussen tot proeverijen en van een cursus lachyoga tot het leren van de Nederlandse Gebarentaal.

17 augustus