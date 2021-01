Slachtoffer vuurwerkbom Alphen is man van 38 jaar, politie trof hem zwaargewond vóór zijn woning

Dat meldt de politie Alphen. Donderdagmiddag ontplofte een van zwaar illegaal vuurwerk gemaakte bom in de woning op de eerste etage. Een deel van de flatbewoners moest na de enorme worden geëvacueerd. Een 35-jarige Alphenaar is aangehouden. Wat zijn relatie tot het incident of het slachtoffer is, is nog niet duidelijk. De recherche heeft de zaak nog altijd in onderzoek.