Slapen in een kroeg met jacuzzi? In dit dorp kan het!

Hoe zit het met die tunnel onder de Gouwe door? ‘Zelfs als we met de hand graven, ligt die tunnel er sneller’

4 november In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: David Moerings, die ruim een jaar geleden een protestactie opzette om een tunnel onder de Gouwe door te graven.