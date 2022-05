Slimm wil in 22 supermarkten actie houden voor Oekraïne, maar heeft nog veel ‘handjes’ nodig

Het idee is prachtig, maar de uitvoering verloopt nog stroef. Stichting Slimm uit Alphen zoekt ruim honderd vrijwilligers die vrijdag en zaterdag een paar uurtjes in een supermarkt willen staan om voedsel voor Oekraïne in te zamelen.

Eerder ging een truck met hulpgoederen vanuit Alphen naar Rivne, een stad met zo’n 250.000 inwoners in Oekraïne. De bedoeling is daar eind mei opnieuw goederen - vooral voedsel, maar bijvoorbeeld ook medische apparatuur - naartoe te sturen. Dat is hard nodig, verzekert Peter van Harskamp van Slimm. ,,In en rond Rivne verblijven liefst 80.000 vluchtelingen. Er zijn daar twee flinke kampen, alleen daar al hebben zo’n 10.000 mensen hulp nodig.”

Noodkreet

Die wil Slimm geven door vrijdag en zaterdag in liefst 22 supermarkten hulpgoederen in te zamelen. Deze winkels staan in onder meer Alphen, Boskoop, Nieuwkoop en Ter Aar. Er zijn veel vrijwilligers nodig om alle artikelen in te nemen.



Van Harskamp: ,,Wij willen werken met blokken van drie uur, daarvoor heb ik steeds twee mensen nodig. Dus zes per winkel per dag en dat maal 22. Vrijdag én zaterdag. Reken maar uit. Ik heb wel aanmeldingen, maar kom ook nog veel handjes tekort. Dus ik hoop dat mensen reageren op mijn noodkreet.” Aanmelden kan via de website van Slimm.

Het front

Naast Rivne is Mikolajiv (bijna 500.000 inwoners) de plek waar Slimm eind mei naartoe wil. Van Harskamp: ,,Mikolajiv ligt zeventig kilometer van het front. Daar is het zeker niet veilig en toch zit er een flink aantal vluchtelingen. Mensen die soms een week of langer amper hebben gegeten. Die mensen willen we niet aan hun lot overlaten.”

Eerder zamelde Slimm met de Oekraïense Nataliya Kornyeyeva spullen in voor gedupeerden van de oorlog in Oekraïne. De plek waar mensen spullen kunnen brengen is verhuisd naar de Koperweg. ,,We hebben vooral veel voedsel nodig en geen kleren”, benadrukt Van Harskamp.

