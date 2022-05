Slimme brandweerwagen heeft 10.000 liter bluswater in zijn buik en een halve kilometer aan slangen bij zich

,,Het bijzondere aan dit voertuig is dat we al 10.000 liter water kunnen meenemen en dat we genoeg slangen bij ons hebben om 500 meter aan bluswaterleiding te kunnen aanleggen”, vertelt ploegchef Joris Bobeldijk van de Boskoopse brandweer. Die heeft de WTS 500 deze week al zijn vuurdoop gegeven, bij een brand op het dak van een distributriecentrum in Waddinxveen.

De komende tijd zullen steeds meer ouderwetse brandkranen verdwijnen en om een ‘bluswatergat’ te voorkomen zoeken brandweerkorpsen in ons hele land naar slimme oplossingen. Binnen de veiligheidsregio Hollands Midden is besloten dat spuitgasten in Boskoop, Stolwijk en Rijnsburg ervaring gaan opdoen met de WTS 500. ,,Bij een garagebrand of kleine woningbrand zullen we ‘m misschien niet nodig hebben. Wanneer wél, dat gaan we de komende tijd ervaren”, zegt Bobeldijk.