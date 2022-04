Sneeuw in april! Groene Hart ontwaakt in witte wereld (en dit zijn de mooiste foto's) ❄️

Met een doelpunten­fes­tijn tegen Cabauw eert Stolwijk de overleden trainer Peter Klip

Met het overlijden van de 53-jarige Peter Klip van aflopen week nog in het achterhoofd, speelde Stolwijk zaterdag een weergaloze wedstrijd tegen Cabauw. Stolwijk eindigde in de dubbele cijfers en in totaal vielen dertien goals. Rob van Eijk eerde zijn voormalige trainer uit de JO19-1 met een feilloze hattrick.

29 maart