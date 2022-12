Speel de Grote Nieuwsquiz van het Groene Hart 2022!

Dikke panty en winterjas helpen koukleu­mers door dienst: ‘Warme boodschap, maar koude kerk’

Het is bijna half 10 op zondagochtend, -5 graden Celsius en de laatste mensen glibberen de Grote of Sint-Michaëlskerk in Oudewater in. De kerkgangers zijn dik ingepakt met handschoenen, mutsen, warme jassen, maar hun gezichtsuitdrukking laat zien dat de kou toch voelbaar is.

19 december