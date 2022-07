Speeltuin openbaar? Vrees dat vrijwilligers dan zeggen: ‘Bekijk het maar, ik doe het niet meer’

Provincia­le Forum voor Democratie is woest: ‘De Jonge moet zich niet bemoeien met Gnephoek’

Het is ‘ontluisterend’ dat de landelijke politiek zich zo nadrukkelijk bemoeit met de bouwplannen in de Gnephoek en de Zuidplaspolder. Dat stelt Forum voor Democratie in Zuid-Holland, dat hier duidelijkheid van het provinciebestuur over eist.

14 juli