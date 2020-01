Spies over Haagse geruchten: ‘Den Haag is een prachtige stad, maar ik wil in Alphen blijven’

Dat laat Spies weten naar aanleiding van een artikel van De Telegraaf, waarin zij wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor het burgemeesterschap in Den Haag. De Hofstad zoekt naar een opvolger van de in oktober afgetreden Pauline Krikke. Volgens het dagblad is Spies - naast bijvoorbeeld Edith Schippers of Alexander Pechtold, ‘iemand die de klus aan zou kunnen’.

Maar Spies heeft daar geen trek in. ,,Ik hoop dat de stad een goede burgemeester vindt. Ik wil burgemeester in Alphen blijven’’, zegt Spies. Ze is zeker geen onbekende in de residentie. Zo was de CDA-burgemeester van 2002 tot 2010 Tweede Kamerlid. Daarna werkte ze korte tijd op het Haagse provinciehuis als gedeputeerde van Zuid-Holland, om vervolgens in 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden. Dat avontuur duurde nog geen jaar: eind 2012 viel het kabinet-Rutte 1 en was haar ministersavontuur voorbij.