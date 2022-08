Spionagedrones, radioactieve 5G? Geluid vanuit boom leidt tot wildste speculaties (maar dit is het)

,,Een bezorgde burger die een raar geluid bij een boom hoorde belde ons”, laat een woordvoerder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk weten. ,,Naast de boom staat een elektriciteitskastje – de meneer was bang dat er iets niet goed was met de stroom.”

Eerste melding

Hoe het insect hier gekomen is, is volgens de woordvoerder niet duidelijk. ,,Of deze met een vakantieganger meegekomen, of dat-ie goed gedijt nu het hier ook warmer is, is de vraag.”