Spookhuis acteur zoekt naar nieuwe collega’s: ‘Timing is het belangrijkste’

Hoe vaak werd het schoolad­vies in Alphen bijgesteld na de eindtoets?

Kinderen uit kleinere gemeenten scoren vaker hoger tijdens de eindtoets dan hun schooladvies, blijkt uit onderzoek van de dataredactie van deze krant. Niettemin heeft een kind in een grote stad in de Randstad juist meer kans dat een te laag advies opwaarts wordt bijgesteld na een goed gemaakte toets. Hoe is het beeld in Alphen?

18 juni