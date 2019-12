Sportpsycholoog: voetbal is veruit populairste sport in Nederland, maar hoe je prof wordt weet niemand

Als sportpsycholoog, onder meer bij profclub ADO Den Haag, weet Van der Pijl alles van de mentaliteit die nodig is om jezelf te verbeteren in de (top)sport. ,,Het draait om veel motivatie, mentale hardheid en een beetje geluk.”



Liefst 76 experts uit de voetballerij komen aan het woord in Hoe je profvoetballer wordt: van trainers tot (ex)-profs. In (toepasselijk) elf hoofdstukken delen de auteurs Jeroen Otten en Ivo Spanjersberg de belangrijkste tips en tricks met geïnteresseerde sporters die zichzelf op welk niveau dan ook willen verbeteren.



Van der Pijl ziet via zijn bedrijf Boost4You en als topsportbegeleider bij de jeugdopleiding van ADO Den Haag de talenten wekelijks van dichtbij. Hoewel hij tegenwoordig in Voorschoten woont, zocht hij het voor zijn bijdrage in zijn netwerk in Ter Aar. Hij sprak onder andere met dorpsheld en Feyenoorder Jens Toornstra en voormalig Ajax-talent Jason Otto.