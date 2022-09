Sprankje hoop voor bieb Leimuiden: Meer dan alleen afhaalpunt is mogelijk

Horeca verbijsterd over 500 euro ‘huur’ voor terras tijdens Alphense jaarmarkt: ‘Dit is idioot’

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA. Die fractie wilde weten of het college van B en W toch eens wilde kijken naar wat in het dorp nog mogelijk is. De bestaande bibliotheek in sportcomplex ’t Spant verdwijnt namelijk wegens de kosten. Er zou per 2023 alleen een afhaalpunt blijven, maar daar kwam veel protest tegen.

‘Afhaalpunt-plus met zekere collectie is te realiseren’

Het college meldt dat er een compromis in zicht is. ,,Inmiddels is een plan aangeleverd waarin we ervan uitgaan dat we voor 15.000 euro structureel een afhaalpunt-plus kunnen realiseren met een zekere collectie.’’ Een vaste collectie in stand houden kost 60.000 euro. Alleen een afhaalpunt komt op jaarlijks een paar 100 euro, zegt het college ter achtergrond.