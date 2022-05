Spreek zélf Alphen aan op dreigend verkeersinfarct door woningbouw Gnephoek, zegt wethouder tegen raad

Dat geeft wethouder Yvonne Peters (verkeer en vervoer, VVD) mee aan CDA-raadslid Thijs Mooren. Die vindt dat Kaag en Braassem juist nu aan de bel moet trekken omdat minister Hugo de Jonge zich persoonlijk bemoeit met de discussie over de Gnephoek.

De minister was laatst in Alphen. De gemeente vindt het absoluut nodig voor de toekomst om in de Gnephoek en Noordrand duizenden huizen te bouwen. De provincie wil die woningbouw juist níet in de Gnephoek omdat de grond maar matig geschikt is. Bovendien wordt het dan veel te druk op de provinciale weg N207.

Sluipverkeer

Dat laatste is al geruime tijd de angst in buurgemeente Kaag en Braassem. Het verkeer parallel aan de Heimanswetering naar Woubrugge sturen, dat belooft Alphen niet te doen. Maar Kaag en Braassem vreest dat de N207 snel zal vollopen, met als gevolg veel sluipverkeer door bijvoorbeeld Rijnsaterwoude en Leimuiden.

Alphen heeft haar buurgemeente beloofd meer informatie te geven over de verkeersafwikkeling, maar die toelichting is er volgens CDA’er Mooren nooit gekomen. ,,Woningbouw kun je niet los zien van verkeer. Als straks de palen in de grond zijn geslagen, is het te laat. Daarom is nu toch wel enige druk nodig bij zowel de minister, de provincie als ook de gemeente’’, stelt Mooren.

Overtuigen

Wethouder Yvonne Peters stelt dat Kaag en Braassem in de afgelopen jaren al meerdere keren haar pleidooi duidelijk heeft gemaakt. Om nu opnieuw de raadsmotie met die strekking uit 2018 op te sturen, is volgens haar niet zo zinvol. Zou Mooren iets willen ondernemen, dan is het volgens haar logischer dat het CDA de andere vier fracties probeert te overtuigen een gesprek met Alphen aan te knopen.

