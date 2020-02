Steekincident Alphen: 16-jarige Amsterdammer overleden, 18-jarige jongen opgepakt

Het 16-jarige slachtoffer is na het steekincident het huis uit gevlucht. Even verderop troffen agenten hem aan en hebben zij geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Drie andere mensen raakten gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Het gaat om een 19-jarige jongen uit Amsterdam en een 53-jarige vrouw uit Alphen. Zij zijn buiten levensgevaar. Een 17-jarige voorbijganger raakte lichtgewond.

De politie heeft een verdachte opgepakt, een 18-jarige jongen uit Alphen is aangehouden. De toedracht van de steekpartij is nog onbekend. De politie vermoedt dat het om een incident in de relationele sfeer gaat.

Omwonenden

Het dodelijke incident vond rond 1.00 uur vannacht plaats aan het Topaasplantsoen in de Diamantbuurt. Veel omwonenden kwamen naar buiten om te zien wat er gebeurd was. De verdachte zou in eerste instantie zijn gevlucht, maar later in de Robijnstraat zijn aangehouden. Op meerdere plekken op straat was ook bloed te zien.