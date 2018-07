Steekpartij bij De Ridderhof Alphen, 1 verdachte nog op de vlucht

Protest Boskoopse hefbrug leidt tot vragen over Verlengde Bentwoud­laan

19:01 Maak een rekensom of met het geld voor een Verlengde Bentwoudlaan een brug of aquaduct bij Boskoop haalbaar is. Die oproep doet GroenLinks-Statenlid Berend Potjer in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.