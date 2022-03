Stichting Droomdag blijft gezinnen met ernstig zieken helpen, maar op andere manier

Een online kookworkshop of diner aan huis. Fotoshoots en ritten in een limousine. Met deze activiteiten hielp Droomdag in coronatijd, binnen de op dat moment geldende regels, gezinnen met ernstig zieke mensen die toch nog eens iets leuks wilden doen. ,,Daar kwamen zulke mooie reacties op dat wij de overtuiging kregen dat dit beter werkt dan die weekendjes in park Eemhof.