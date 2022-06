Stikstofplannen terug naar de tekentafel, vindt Anja (CDA): ‘Als iemand de natuur kent, is het de boer wel’

De bedoeling is de petitie te laten tekenen door alle CDA-afdelingen in de provincie Zuid-Holland en binnen een week te overhandigen aan de verantwoordelijke ministers én het partijbestuur van het CDA. ,,Ik vind dat ons partijbestuur de koers moet bepalen en duidelijk moet maken dat in deze plannen om de stikstofuitstoot te verminderen de pijn niet eerlijk wordt verdeeld. Dus willen wij gerechtigheid voor de boeren. We dringen bij het partijbestuur ook aan op een extra ledenvergadering", verduidelijkt De Rijk.

Daar is haast bij, want al afgelopen week was er een debat in de Tweede Kamer en een massaal bezocht boerenprotest in Stroe.

Waarom mag vliegen wel en moeten boeren en hun vee weg? Dat vragen boeren in Zegveld zich af. Ze trokken woensdag naar het protest in Stroe.

De Rijk heeft familieleden die een boerderij runnen en zegt regelmatig te worden aangesproken op de stikstofplannen. ,,Boeren uiten hun frustratie en dat snap ik heel goed. Ze zijn het zat dat ze om de paar jaren met steeds weer andere regels worden geconfronteerd. Laat ons eens met rust, dat is hun motto. En als iemand de natuur kent, is het de boer wel.” Jaag ze dus niet weg, wil ze maar zeggen.

In de provincie Zuid-Holland zou de stikstofuitstoot volgens het Rijk met de helft omlaag moeten. Dat is door sommige politici al vertaald naar minder boeren en veel kleinere veestapels.

De Rijk: ,,Ik zeg niet dat er geen probleem is, maar de plannen zoals ze nu zijn zorgen bij de boeren voor veel wrok. De veehouderij in Zuid-Holland is bijvoorbeeld veel minder intensief dan in Brabant.”

Ze wil niet zeggen met welk percentage het aantal boeren in de provincie Zuid-Holland volgens haar omlaag zou kunnen.

