Stilte voor de storm: het wordt dit voorjaar iets rustiger boven het Groene Hart door werk aan Aalsmeerbaan

Schiphol heeft bekendgemaakt dat de Aalsmeerbaan toe is aan groot onderhoud. Het werk begint 4 april en loopt door tot halverwege juli. Vertrekkende en landende toestellen moeten in deze periode uitwijken naar de Buitenveldertbaan, de Kaagbaan en de Schiphol-Oostbaan.

Aankomende vliegtuigen die normaal gesproken op de Aalsmeerbaan landen, zetten die in een rechte lijn in over Bodegraven en Nieuwkoop. Voordat ze zover zijn maken ze (vanuit het oosten) een bocht boven De Ronde Venen en Woerden. Vliegverkeer uit het westen maakt die bocht vanuit Leiden boven Alphen. Vertrekkende vliegtuigen komen ook over Nieuwkoop, Bodegraven en verderop gelegen plaatsen. Maar ze hebben dan al meer hoogte.