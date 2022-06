Stroomnet in Kaag en Braassem en Nieuwkoop kan vraag niet meer aan, bedrijven op wachtlijst

Netbeheerder Liander verwacht dat het vijf jaar duurt voordat het grootverbruikers van elektriciteit - zoals supermarkten, scholen, kantoren en fabrieken - die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen, in hun vraag kan voorzien.

De capaciteit van het net kan echter niet zo snel worden uitgebreid als de snelheid waarmee ontwikkelingen nu plaatsvinden, stelt Liander. Door de de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Door deze drukte is ook de maximale capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation in Leimuiden bereikt. Dit station voorziet delen van de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop van stroom.

Liander ziet dat met name de vraag naar stroom door ondernemers sneller gaat dan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Het gaat hierbij om de kernen Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Leimuiden, Langeraar, Ter Aar en delen van Papenveer en Nieuwveen.

Wachtlijst

Liander ziet zich genoodzaakt om bedrijven die zich in dit gebied willen vestigen of extra capaciteit willen, op een wachtlijst te plaatsen. Voor bekende woningbouwplannen is capaciteit gereserveerd. De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor consumenten die stroom verbruiken of terug leveren met hun zonnepanelen.

De oplossing voor het knelpunt bij Leimuiden is het uitbreiden van het bestaande elektriciteitsstation aan de Vriezenweg. Hiervoor zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang. Naar verwachting kan de extra capaciteit op dit station in 2024 in gebruik worden genomen. In eerste instantie biedt dat beperkte capaciteit die nodig is voor de te realiseren nieuwbouwwoningen. Pas wanneer het nieuwe verdeelstation tussen Leiden en Alphen is gerealiseerd, kunnen ook andere bedrijven en gebouwen capaciteit krijgen.

De komende decennia is de vraag naar elektriciteit groot. Om hieraan te kunnen voldoen investeert Liander ook in de rest van Zuid-Holland, waar het als netbeheerder actief is, in de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk.

Nieuwe verdeelstations

De komende drie jaar worden, samen met Tennet, twee nieuwe, grote elektriciteitsverdeelstations gebouwd: in de Zuidplaspolder en in de omgeving Leiden-Alphen. Naast uitbreiding van het station in Leimuiden wordt ook de capaciteit uitgebreid op de bestaande stations in Sassenheim en Zoeterwoude en Alphen en worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van nieuwe stations rond Leiden.

Ook legt de netbeheerder bijna 600 km extra elektriciteitskabel en plaatst het de komende jaren ruim 200 nieuwe transformatorhuisjes. In totaal wordt de komende drie jaar 290 miljoen euro geïnvesteerd in het elektriciteitsnet van Liander in Zuid-Holland. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, waarvoor Liander nu voorbereidingen treft.

Ook op andere plekken in Nederland zit het stroomnet aan zijn taks. Netbeheerder Tennet stelde deze week ook een tijdelijke stop in voor nieuwe en zwaardere aansluitingen van bedrijven in Brabant en Limburg.

