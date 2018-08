Student Floris Wever (21) uit Bodegraven verongelukt in Thailand

Verbod spelen op natuurgras niet nodig: 'Ik zie alleen maar groene velden'

15:35 Een verbod om voetbalwedstrijden op natuurgras te spelen of erop te trainen, zoals in Rotterdam is ingesteld, is in de Alphense regio nog niet nodig. Met veel sproeien en vanaf nu hopelijk ook regen zijn de grasmatten nog wel in verantwoorde conditie te houden.