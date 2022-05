Teamgenoten van bij vliegramp omgekomen Erik van der Poel (ROAC 5) op bezoek bij KNVB. ‘Jammer dat we Louis van Gaal niet hebben gezien’

Van der Poel was speler van ROAC 5, Heemskerk verzorger bij de hoofdmacht van de club uit Rijpwetering. Ze waren een stel. Over hun dood, hoe de dorpen Rijpwetering en Oud Ade en ook de teamgenoten van Erik daarmee omgingen is een documentaire gemaakt. Toen een KNVB-medewerker deze zag, was hij zo onder de indruk dat hij besloot het voetbalteam uit te nodigen voor een bezoek in Zeist.

Daar kregen de voetballers en enkele meegekomen nabestaanden van de MH17-slachtoffers vrijdag een rondleiding in de beeldentuin met tal van bekende voetballers en trainers. ,,We zagen daar ook Dennis Bergkamp, die er nog niet zo lang staat. We zouden al eerder naar de KNVB gaan, maar dat moest door corona tweemaal worden uitgesteld”, vertellen ROAC-spelers Ruud van der Star en Joost van der Geest.

EK-bokaal

Minstens zo indrukwekkend als de beeldentuin waren de bokaal van het gewonnen EK in 1988 en de VAR-ruimte. Over deze Video Assistant Referee is veel te doen in voetballand. Arbiters kunnen naar een scherm worden geroepen om een genomen beslissing terug te draaien. ,,We hadden ook nog een gesprek met de directeur amateurvoetbal en hoopten nog even de kamer van Louis van Gaal binnen te mogen, maar dat laatste is niet gelukt en we hebben hem ook niet gezien”, vervolgt Van der Geest.

Er stond ook een training op de rol, de voetballers kregen deze niet van Van Gaal, maar van oud-profvoetballer Martijn Reuser (o.a. Ajax). Hij coacht het nationale jeugdteam tot 17 jaar.

Na Zeist stond voor de bourgondiërs van ROAC 5 nog een diner en stapavond in Utrecht op het programma.

