Tèèètúúú!!! Brandweer krijgt nieuwe wagens

WTS staat voor Water Transport Systeem. Deze auto ‘waarmee de regio inspeelt op de veranderende beschikbaarheid van bluswater’ is al in gebruik genomen, meldt de brandweer.

Zo is de nieuwe auto meer wendbaar en de ladder kan zelf een knik maken: handig in dichtbebouwd gebied, zoals stadscentra. Ook hebben de voertuigen nieuwe brandbestrijdingsmiddelen aan boord. De eerste twee nieuwe wagens worden eind september in Alphen officieel in gebruik genomen. Dit zijn de eerste twee nieuwe voertuigen waarmee brandweerlieden in Hollands Midden kunnen rijden. De rest van de tankautospuiten en autoladders komen dit, of volgend jaar, op de kazernes te staan.