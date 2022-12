Telefilm DOJO, met opnames in winkelcentrum De Ridderhof, wordt uitgezonden op tv

Oplettende kijkers herkennen zondag misschien winkelcentrum De Ridderhof in de telefilm DOJO. De opnames voor die film leidden in mei dit jaar tot ophef, de opnames deden nabestaanden terugdenken aan het schietdrama.

Twee politieauto’s met zwaailichten scheurden in mei over het kruispunt richting De Ridderhof. Pal voor de deur parkeerden agenten hun auto en renden gehaast naar binnen. Winkelend publiek schrok zich rot, de actie deed hen terugdenken aan het schietdrama in 2011 waarbij zes mensen en de dader om het leven komen.

De opnames blijken bedoeld voor de telefilm DOJO, die zondagochtend om 10.00 uur te zien is bij KRO-NCRV op NPO Zapp. Het verhaal gaat over Brandon, die klusjes doet voor Billy, de leider van een plaatselijke jeugdbende. Als Brandon met zijn beste vriend Stefano inbreekt in een judoschool wordt hij gepakt door judoleraar Kai, zo staat op de website van de omroep.

Brandon krijgt een kans om uit de jeugdbende te stappen en mee te trainen voor een judowedstrijd. Maar hij wil Stefano, die inmiddels ook in de bende zit, niet kwijtraken. In de film spelen onder meer Glen Faria en Leona Philippo. DOJO is deels geïnspireerd op de jeugd van topjudoka Roy Meyer.

Nabestaanden en winkelend publiek vroegen zich destijds af waarom specifiek voor het Alphense winkelcentrum was gekozen. De omroep liet toen weten het te betreuren dat ‘de filmopnames in winkelcentrum De Ridderhof onbedoeld nare herinneringen hebben opgerakeld bij buurtbewoners’.

