Teleurstelling bij buurtbewoners: bouw nieuw dorpshuis in Zwammerdam flinke stap dichterbij

FINALE Groene Hart present in finale Conference League: ‘Dat ene doelpuntje voor Roma mag Rick maken’

Enkele voetbalclubs in het Groene Hart kijken vanavond met speciale belangstelling naar AS Roma-Feyenoord. Feyenoord-middenvelder Jens Toornstra begon zijn loopbaan bij TAVV en was daarna actief in de jeugdopleiding van Alphense Boys. Rick Karsdorp, ex-Feyenoord en vanavond te zien in AS Roma-tenue, voetbalde bij VV Schoonhoven.

12:00