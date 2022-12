Tennissers kunnen uiterlijk 1 februari weer binnen tennissen: GGD sluit testlocatie Nieuwe Sloot

Wat moet je doen met je illegale vuurwerk? Afsteken mag niet en inleverpun­ten ontbreken

Illegaal vuurwerk inleveren is schier onmogelijk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opzetten van inleverpunten, maar hebben nergens een officiële plek om oude rotjes of nitraatvuurwerk in te leveren, blijkt uit een rondgang van het AD Groene Hart.

14 december