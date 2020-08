Thee vanuit je brievenbus zo in je mok

even vragen aanEen minipakketje thee in je brievenbus? Over niet al te lange tijd kan het. Via Theepost.nl kan je bij de Bodegraafse Carin van Wijgerden losse thee, thee-madozen en zelfs tub-tea voor in bad bestellen.

Hoe is Theepost ontstaan?

,,Thee is zo’n superleuk product. Ik drink het heel graag en kan echt uitkijken naar een lekkere kop thee. Er zijn vast meer liefhebbers zoals ik die dit ook kunnen waarderen.”

Losse thee in plaats van zakjes?

,,Oh ja, absoluut. Zakjes thee noem ik afvalgruis. Ik vergelijk het vaak met koffie van bonen of van een snelfiltermaling. Bij thee is het smaakverschil net zo groot. Aan losse thee zie je ook echt dat het blaadjes zijn, precies zoals thee bedoeld is.”

Wat is jouw lievelingsthee?

,,Poeh, dat worden er steeds meer. Choco Lapsang is een heel erg lekkere gerookte zwarte thee. Als je die inschenkt, ruik je een soort knapperig haardvuurtje. Hammam lavendelthee is ook echt genieten. Het is een groene thee met echte lavendel die in je tuin groeit. Pas ben ik aan de appel-kaneelthee begonnen, ook iets om enthousiast van te worden.”

Waarmee ga jij je webshop vullen?

,,Naast losse thee ook ‘thee-ma’-dozen en accessoires als theezeefjes, maar de hoofdmoot blijft thee: witte, groene en zwarte thee, tisanes – beter bekend als kruidendrankjes – en rooibosthee. Alhoewel rooibos eigenlijk geen thee is, dat komt van een heel andere plant dan de theeplant. De enige thee die ik niet aanbied, is gele thee. Die is zo zeldzaam en dus prijzig, daar begin ik niet aan.”

Thee voor in bad, hoe kom je erop?

,,Ik kan uren verdwijnen in de wereld van thee; mijn brein is ervan op hol geslagen. Het verrassende aan tub-tea is dat het eigenlijk een kruidenbad is met kruiden die je als thee kan drinken. Maar let op, tub-tea moet je niet drinken. Er zit namelijk zeezout in.”

Je bent een ‘self proclaimed theesommelier’, wat houdt dat in?

,,Ik ben zo gefascineerd door thee dat ik een kenner ben geworden. Dat durf ik wel te zeggen.”

