Thijs zuipt 5 keer maximale hoeveelheid bier en knalt achterop auto: wagen schiet door klap 40 meter naar voren

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een werkstraf van 60 uur geëist tegen een 30-jarige man uit Alphen omdat hij stomdronken in de auto was gestapt in 2017. De beginnende bestuurder had bijna vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op en reed in Woerdense Verlaat achterop een voor rood wachtende auto.