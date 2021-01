Thuisonderwijs met ACHT kinderen: hoe doet Linda (bekend van Een Huis Vol) dat?

Thuisonder­wijs, deel twee: ‘Nog harder aanpoten dan de vorige keer’

5 januari Thuiswerken, twee kinderen begeleiden met thuisonderwijs en een dwarse peuter in het gareel houden. ,,De afgelopen weken brak het zweet me alleen al uit bij die gedachte. Maandag was dan de vuurdoop van thuisonderwijs deel twee. En wat ik - moeder van drie dochters van 2, 4 en 6 - vreesde, werd waarheid. Het is dit keer nog harder aanpoten dan de vorige keer.”