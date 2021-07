Tien jaar lang leefde dit gezin in grote ellende: ‘Ik kon alleen nog maar huilen’

Hartverwar­mend: even leek infuusvoe­ding voor doodzieke juf Danielle (48) te stoppen, dit is wat haar omgeving deed

9 juli Elke dag dat Danielle nog met haar kinderen kan doorbrengen, is een geschenk. Maar daarvoor is ze wel afhankelijk van haar infuusvoeding. Even leek het erop dat er geen geld meer was voor die voeding. ,,Want ze is officieel terminaal, opgegeven”, zei haar broer Marco aanvankelijk nog vol ongeloof. Al gauw bleek het misverstand, in de tussentijd sprong de hele omgeving bij.