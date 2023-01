Tientallen prullenbakken en verkeersborden opgeblazen: zo veel vuurwerkschade was er in de regio Alphen

Het grootste deel daarvan ontstond in de gemeente Alphen. Zij telde na de jaarwisseling 40 vernielde prullenbakken, 20 kapotte minicontainers, drie beschadigde ondergrondse containers en schade aan een lichtmast en bestrating. Voordat 2023 aanbrak turfde de gemeente ook al 40 ópgeblazen prullenbakken en een beschadigde lichtmast. Alles bij elkaar een schadepost van bijna 70.000 euro, concludeert de gemeente. Hoewel dit bedrag veel lager is dan vorig jaar (bijna 130.000 euro), noemt Alphen het nog steeds fors. ,,En dat betreuren wij.”

Oplossing voor onrust in Rode Dorp ligt niet bij politie of gemeente, maar bij de bewoners zelf

Onacceptabel

Bodegraven-Reeuwijk inventariseert de schade nog. ,,We verwachten rond 5000 euro uit te komen, net als vorige jaren.” Daarbij zit niet de schade aan bushokjes en brievenbussen, want die zijn niet van de gemeente. ,,We weten dat in Bodegraven bushokjes zijn vernield, mogelijk door de groep die bij winkelcentrum Broekvelden een bank vernielde. Als we weten wie verantwoordelijk zijn, doen we aangifte en proberen schade te verhalen. Wij vinden zulk vandalisme onacceptabel.”