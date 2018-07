Tikibad: 'gestolen spullen zijn terecht'; slachtoffer weet van niks

Een tas, een portemonnee met waardevolle spullen en maar liefst 500 euro aan contant geld zijn donderdag ontvreemd uit een kluisje van het Tikibad in Duinrell. De spullen behoren toe aan Vivienne Britting (39) uit Alphen. Zij weet zeker dat een personeelslid van Duinrell hier iets mee te maken heeft. Een woordvoerder van Duinrell bracht echter vanochtend naar buiten dat er meer bekend is over de zaak. ,,Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de spullen van het slachtoffer zijn gevonden door een andere gast. Ons personeel staat hier helemaal buiten. Wij zijn blij dat de spullen van het slachtoffer terecht zijn en hiermee is deze situatie voor ons afgerond."

Houdini

"Dat lijkt me sterk", zegt Britting. "Ik heb vanmiddag nog met de rechercheur gebeld en ik weet van niks. Ik snap wel waarom het Tikibad dit zo vurig ontkent, het is natuurlijk slechte publiciteit als je personeel steelt. Als ik enige twijfel had gehad, was ik ook echt niet naar de media gestapt. De kluis is niet opengebroken, dus het moet of Houdini zijn geweest óf iemand die de code wist. En sinds ik die Facebook-berichten heb geplaatst, krijg ik erg veel reacties van mensen die iets soortgelijks is overkomen."