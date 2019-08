Tim Coronel uit Alphen doet mee aan Expeditie Robinson

Speurtocht naar onbekende onderdui­ker Nieuwkoop

15:59 Daar ziet Jopie Pietersen - van der Voorn na bijna 75 jaar de man op de foto die in de Tweede Wereldoorlog bij haar ouders in Nieuwkoop in huis ondergedoken zat. Maar wie was hij? ,,Hij zal niet meer leven, maar informatie over hem is zeer welkom.’’