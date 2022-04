Toen Asu en Marja hun huis gingen schilderen is er 27 liter verf doorheen gegaan; nu staat het te koop

Een woning met de voordeur in het midden heeft altijd iets statigs. Bij deze woning wordt die uitstraling nog eens versterkt door de twee dakkapellen met verfraaiingen die als kroontjes op het dak staan. Toen Asu en Marja vijf jaar geleden voor de woning stonden, was de tuin ook nog als Engelse tuin ingericht.



Marja: ,,We waren eigenlijk naar Nieuwerbrug gereden om naar een andere woning te gaan kijken. Ik woonde in Woerden en Asu in Gouda. We waren na een eerder huwelijk net getrouwd en wilden samen een nieuwe start maken en kwamen zo in het midden van Gouda en Woerden uit.’’