Toen Romeinse schepen werden ontdekt in de klei, was Zwammerdam wereldnieuws

COLUMN Corona laait op, kunnen onze feesten nog doorgaan of niet? Ik vrees een coro­nastrijd

De Veense Kermis en de Alphense Jaarmarkt speelden corona in de kaart. Het aantal besmettingen was een week later in die contreien twee tot vier keer hoger dan elders. Dus rijst nu de vraag of wij onze evenementen weer moeten afschalen.

6 oktober