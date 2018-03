Tommie Christiaan: ‘Over leven ná The Passion heb ik nog niet gedacht’

Khalid T. blijft voorlopig vastzitten

18:50 De van ontucht verdachte Khalid T., voormalig raadslid in Gouda en oud-basisschooldirecteur in Alphen, mag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen hem niet in vrijheid afwachten. Een verzoek daartoe van zijn verdediging werd vandaag door de raadkamer van de Haagse rechtbank afgewezen. De strafzaak tegen de Gouwenaar wordt inhoudelijk behandeld op 7 juni.