Tonny (zelf blind) helpt blinde migranten met leren Nederlandse taal: ‘Iedereen moet mee kunnen doen’

Krijgt Alphen een eigen Pinkpop of Lowlands? ‘Als er iets groots bij komt, krijgt het Zomerspek­ta­kel daar last van’

Krijgt Alphen een festival à la Pinkpop of Lowlands? Dat is wat ambitieus, maar de dit jaar aangetreden bestuurders mikken op nóg een meerdaags festival, naast Zomerspektakel. Is dat verstandig?

10 oktober