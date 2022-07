Torenhoge prijzen hakken er in: meer inwoners hebben grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen

Dit blijkt uit cijfers van gemeenten, opgevraagd door AD Groene Hart. Steeds meer Alphenaren, met of zonder schulden, kloppen bij het gemeentehuis aan met hun financiële zorgen of vragen. De gemeente Alphen voert adviesgesprekken met mensen die zeggen dat ze niet uitkomen met hun geld, de rekeningen niet meer kunnen betalen of hulp willen bij het betalen van hun schulden. In 2021 voerde de gemeente 93 van die gesprekken. In het eerste half jaar van 2022 waren dit er al 291.