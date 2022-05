Tot drie keer toe brand in één nacht in Rode Dorp, brandweer rukt meermaals uit voor zelfde schuur

Twee branden in één week in Rode Dorp: ‘Dag erna stond er weer een kastje, dan vraag je erom’

Tot twee keer toe ging er in de afgelopen week huisraad in de fik in het Rode Dorp. In de wijk staan huizen leeg in afwachting van sloop. De twee bewakers die Woonforte uit voorzorg had ingehuurd, konden de incidenten niet voorkomen. Buurtbewoners vrezen dat het hier niet bij blijft.

4 mei