Tractoren moeten door dorp blijven rijden en mogen niet N207 op van Zuid-Holland: ‘Vragen om ongelukken’

Lekker swingen moet de kerken weer vol krijgen: ‘Los met de heu­pen!’

Praise the Lord! Swingen in de kerkbank, lekker meezingen met de band en daarna aan de borrel. Katholieke parochies in het Groene Hart hopen met vrolijke praise-vieringen de kerken weer vol te krijgen. Ed Koeleman (60) uit Aarlanderveen is groot voorstander.

11 december