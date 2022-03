Traumahelikopter ter plaatse bij motorongeval

Boskoop zet alles op alles voor de Floriade: ‘Alle hens aan dek’

Nu nog een grote bouwput, maar over drie weken een groene oase. Dan opent in Almere wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Om op tijd klaar te zijn, is het alle hens aan dek. Ook voor de Boskoopse sierteelt geldt: aanpoten met aanplanten. ‘Niet meedoen was geen optie’.

24 maart