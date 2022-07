Trekkertrek in Koudekerk dit jaar extra veilig door nieuwe entree voor autoverkeer

,,We zijn daar heel blij mee, want nu kunnen we de bezoekers die met de auto of op de fiets komen veel beter scheiden. Het is gewoon veiliger”, zegt Hans van Leeuwen. Hij is voorzitter van de Stichting Trekkertrek. De wedstrijden en het vertier eromheen (braderie, livemuziek) trekken jaarlijks duizenden bezoekers. De laatste twee edities (2020 en 2021) konden door corona niet doorgaan.