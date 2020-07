Trio negeert stopteken, ramt woning, vlucht voor de politie, helikopter zoekt mee

Even vragen aan... In Alphen gaat een cursus Gebaren­taal van start: wil de nieuwe Irma Sluis opstaan?

10:36 In buurthuis AquaRijn, in het gelijknamige zwembad in Alphen, begint op 2 september een cursus Gebarentaal. Sinds de coronacrisis is gebarentaal helemaal hot. Gebarentolk Irma Sluis wist tijdens de persconferenties van premier Rutte een miljoenenpubliek geboeid aan de buis te kluisteren. Cursusorganisator Susanne Driessen (29), tevens zweminstructeur, verwacht daarom veel animo.