Twee branden in één week in Rode Dorp: ‘Dag erna stond er weer een kastje, dan vraag je erom’

Het is een droevig beeld in het Rode Dorp in Alphen: de dichtgetimmerde huizen, huisraad op straat, een container onder andere gevuld met colaflesjes en stoelen.



In de Brittenruststraat is iemand nog bezig zijn huis leeg te halen. Hij sleept zijn kledingkast gevoelloos over de stenen richting de container. Hij moet zijn huis voor 6 mei verlaten hebben vanwege de vernieuwing van de wijk. Deze woningen zijn onderdeel van fase twee. Wie kwaad wil, kan hier zijn gang gaan. Want veel huizen staan leeg en er woont bijna niemand meer.