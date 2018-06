Twee broers uit 'jihad-gezin' gearresteerd voor financieren terrorisme

Het verhaal van het Utrechtse gezin is bijzonder. Een broer, Mimoum, sloot zich in 2015 met zijn vrouw en drie kinderen bij terreurgroep IS aan. Omdat 'onze ouders daar erg verdrietig over waren', besloten twee andere broers Mohammed en Karim hun broertje terug te gaan halen. Ze reden via Turkije naar Syrië en vonden Mimoun uiteindelijk in Mosul, Irak.

Maar Mimoum wil niet mee terug. En Karim en Mohammed blijven ook een tijd in de regio. Mohammed keert uiteindelijk in november 2016 terug naar Nederland, waar hij wordt opgepakt. Justitie heeft hem inmiddels vervolgd voor het deelnemen aan een terroristische organisatie, het OM gelooft er niets van dat hij alleen maar zijn broertje wilde ophalen. Mohammed verklaart in de rechtbank dat 'hij door IS werd gedwongen als kok voor hen te werken'. Broer Karim zou verpleger zijn geweest. Vorig jaar november wordt Mohammed tot drie jaar cel (waarvan één voorwaardelijk) veroordeeld. Karim en Mimoum waren toen, naar verluidt, nog steeds in IS-gebied.

Weer twee broers

Dinsdag zijn weer twee broers van het gezin opgepakt. Deze keer omdat het OM hen ervan verdenkt geld te hebben overgemaakt naar hun broers in het strijdgebied. Ze worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.De vrouwelijke verdachte is de ex-vrouw van Mohammed, zij is inmiddels weer vrijgelaten, maar nog wel verdachte.

De broers en de ex-vrouw zouden in totaal enkele duizenden euro's hebben overgemaakt. Terwijl de drie Utrechters op dat moment al op de nationale sanctielijst terrorisme stonden. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van meldingen van ongebruikelijke transacties door de FIU, de Financial Intelligence Unit. De FIOD doorzocht de drie woningen van de verdachten in Utrecht en Alphen. Er is administratie in beslag genomen en in de woning van één van de twee broers is een vuurwapen met munitie aangetroffen.

Jihad

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket, behalve dit onderzoek, diverse onderzoeken naar financiering van uitreizigers. Deze onderzoeken zijn onder andere gestart naar aanleiding van FIU-meldingen. Er zijn tot op heden tientallen personen als verdachte aangemerkt. Zij maakten allen in de periode van 2013 tot en met 2017 geldbedragen over naar familie of vrienden die uitgereisd zijn. Door geld over te maken naar uitreizigers kan de gewelddadige Jihad mede worden gefinancierd en dat is strafbaar gesteld, zo meldt het OM in een persbericht. De bedragen variëren van 100 euro tot 17.000 euro. Ze worden verdacht van terrorismefinanciering.