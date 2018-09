Twee jaar cel tegen trio geëist na lozen van drugsafval in Benthuizen

Sigaret in het Groene Hart op steeds meer plaatsen in de ban

12:28 Het valt de laatste jaren niet mee om roker te zijn. Vroeger kon je op je werk en in een restaurant rustig een sigaret opsteken zonder dat iemand er wat van zei. En een bruiloft of verjaardagspartijtje was niet compleet zonder dozen met rookgerei op tafel. Maar dat is al lang verleden tijd en nu mag je zelfs langs de lijn bij je voetbalvereniging niet meer roken.