Tweede Kamer geeft opdracht om tempo te maken met de Bodegravenboog: ‘Fijn dat er landelijke steun is’

VOETBAL TOTAAL Tumultueus voetbal­week­ein­de in het Groene Hart, lees hier alles over de regionale amateur­clubs

De IJsselderby gestaakt, een ‘spookstaking’ bij Zwammerdam-Gouda en meer dan een handvol rode kaarten. En bij een jeugdwedstrijd tussen ARC en Sportlust’46 werd een speler van de Woerdense club neergeslagen. Het was, kortom, een tumultueus voetbalweekeinde in het Groene Hart. Lees hier alles over de afgelopen speelronde.

4 december